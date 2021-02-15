Вернер забил в АПЛ впервые с ноября

Нападающий «Челси» Тимо Вернер забил гол в ворота «Ньюкасла» в матче 24-го тура АПЛ. Этот мяч стал для немца первым в чемпионате Англии с ноября 2020 года.

На 39-й минуте встречи 24-летний форвард после подачи с углового отправил мяч в пустые ворота «Ньюкасла». Предыдущий гол в АПЛ Вернер забил в восьмом туре «Шеффилду» (4:1).

Немецкий нападающий перешел в «Челси» из «Лейпцига» перед началом сезона за 53 миллиона евро. В текущем сезоне в 31 игре за лондонскую команду Вернер забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.