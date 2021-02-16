«Челси» победил «Ньюкасл» и вернулся в топ-4 АПЛ
«Челси» в матче 24-го тура чемпионата Англии обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0.
Отличились форварды Оливье Жиру и Тимо Вернер.
После этого матча «Челси» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ньюкасл» с 25 очками — на 17-й строчке.
20 февраля команда Томаса Тухеля сыграет в гостях против «Саутгемптона» в АПЛ. «Ньюкасл» 21 февраля на выезде проведет матч с «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
24-й тур
«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0 (2:0)
Голы: Жиру, 31 (1:0). Вернер, 39 (2:0).
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Ковачич, Жоржинью, Маунт (Канте, 70), Вернер, Абрахам (Жиру, 20), Хадсон-Одои (Джеймс, 78).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Крафт, Ласкеллес, Льюис, Шелви, Хэйден, Альмирон, Уиллок (Кэрролл, 79), Гэйл (Жоэлинтон, 64), Сен-Максимен (Фрэйзер, 72).
Судья: Бэнкес (Англия).
15 февраля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
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