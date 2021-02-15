Абрахам получил травму в матче АПЛ с «Ньюкаслом»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам на 20-й минуте матча 24-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» покинул поля из-за повреждения.

На 14-й минуте встречи защитник «Ньюкасла» Джамал Ласкеллес в подкате выбил мяч у форварда «Челси». Абрахам упал и схватился за голеностоп. На замену вместо англичанина вышел нападающий Оливье Жиру.

В нынешнем сезоне 23-летний Абрахам сыграл за «Челси» 28 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 2 голевые передачи.