Вайналдум рассказал, почему принял решение уйти из «Ливерпуля»
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум прокомментировал свой уход из клуба. Он объявил об этом решении 23 мая.
«Мне пришлось бороться со слезами, потому что я и сам не ожидал, что все будет так. У меня до сих пор много эмоций, ведь осознаю, что уже провел последний матч за «Ливерпуль». Многие болельщики спрашивают меня, почему я не мог просто взять и согласиться на контракт, который предложили. Но, конечно, дело не только в этом.
За кулисами происходят вещи, которые не могу контролировать, ведь я игрок. Объясню это после Евро, потому что сейчас только сборная имеет значение. Хочу сказать, что сотрудники в тренировочном центре, персонал клуба и партнеры по команде хотели, чтобы я остался. Им рассказал больше. После этого они полностью поняли мое решение. Это важно для меня», — приводит слова Вайналдума Voetbal International.
30-летний голландец выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В сезоне-2020/21 он провел 38 матчей в чемпионате Англии и забил 2 гола. Его контракт истекает 30 июня.
Дополнительная информация:
https://www.vi.nl/nieuws/wijnaldum-geeft-na-ek-duidelijkheid-over-reden-liverpool-vertrek
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