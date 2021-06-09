Бывший защитник «Ньюкасла» Виллемс заявил о желании вернуться в команду

Бывший защитник «Ньюкасла» Йетро Виллемс выразил желание вернуться в английскую команду.

«Я отлично провел время в «Ньюкасле», но ушел, потому что хотел чего-то нового. В Германии тоже получилось неплохо, я выиграл несколько титулов, мы хорошо играли. Возвращение в «Ньюкасл» — отличный вариант для меня. Я выступал за эту команду год, мне все там нравилось. Я знаю этот клуб, в клубе знают меня. Было бы здорово вернуться назад», — приводит Chronicle Live слова Виллемса.

Виллемс выступал за «Ньюкасл» на правах аренды из франкфуртского «Айнтрахта» в сезоне-2019/20. После сезона-2020/21 27-летний голландец стал свободным агентом.