Вайналдум не исключает повторения «Ливерпулем» уникального сезона «Арсенала» без поражений

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум считает, что мерсисайдцы способны повторить легендарный сезон «Арсенала» без поражений. В сезоне-2003/04 «канониры» установили уникальное достижение, не проиграв на пути к чемпионству ни одного матча.

— Это возможно, — цитирует полузащитника Daily Mirror. — Никто не знает, как все получится. Иногда нужно немного удачи. Пока нам везет, но также наши успехи объясняются упорной работой. Если честно, мы особо не думаем об «Арсенале» и о том, что они не проиграли ни одного матча. Просто стараемся побеждать, а затем посмотрим.

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