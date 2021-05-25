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Вайналдум может перейти в «Барселону»

14:29
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, главный тренер каталонского клуба Роналд Куман и форвард Лионель Месси одобрили трансфер футболиста. Хавбек может заключить с «Барсой» трехлетний контракт.

30-летний голландец выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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