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Виллиан хотел бы вернуться в «Челси»

15:27
Виллиан. Фото Reuters
Виллиан. Фото Reuters
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Нападающий «Арсенала» Виллиан может сменить клуб в летнее трансферное окно, утверждает Sky Sports.

32-летний форвард хочет вернуться в «Челси». Такой вариант развития событий является для Виллиана приоритетным.

Несколько европейских клубов также хотят купить хавбека. Кроме того в игроке заинтересован «Интер Майами».

Прошлым летом «синие» пытались договориться с Виллианом о подписании нового контракта, но не хотели заключать с ним соглашение сроком на три года. Бразилец перешел в «Арсенал» на правах свободного агента.

Срок действующего контракта Виллиана с «канонирами» истекает в 2023 году.

В прошедшем сезоне футболист провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.

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