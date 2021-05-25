Виллиан хотел бы вернуться в «Челси»

Нападающий «Арсенала» Виллиан может сменить клуб в летнее трансферное окно, утверждает Sky Sports.

32-летний форвард хочет вернуться в «Челси». Такой вариант развития событий является для Виллиана приоритетным.

Несколько европейских клубов также хотят купить хавбека. Кроме того в игроке заинтересован «Интер Майами».

Прошлым летом «синие» пытались договориться с Виллианом о подписании нового контракта, но не хотели заключать с ним соглашение сроком на три года. Бразилец перешел в «Арсенал» на правах свободного агента.

Срок действующего контракта Виллиана с «канонирами» истекает в 2023 году.

В прошедшем сезоне футболист провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.