Виллиан хотел бы вернуться в «Челси»
15:27
Нападающий «Арсенала» Виллиан может сменить клуб в летнее трансферное окно, утверждает Sky Sports.
32-летний форвард хочет вернуться в «Челси». Такой вариант развития событий является для Виллиана приоритетным.
Несколько европейских клубов также хотят купить хавбека. Кроме того в игроке заинтересован «Интер Майами».
Прошлым летом «синие» пытались договориться с Виллианом о подписании нового контракта, но не хотели заключать с ним соглашение сроком на три года. Бразилец перешел в «Арсенал» на правах свободного агента.
Срок действующего контракта Виллиана с «канонирами» истекает в 2023 году.
В прошедшем сезоне футболист провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.
Читайте также
Фигуристы выкладывают видео сложных прыжков с тренировок, но не исполняют их на соревнованиях. Зачем это нужно?
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю