Роберто Мартинес проведет переговоры с «Тоттенхэмом»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может оставить команду после чемпионата Европы. Испанского специалиста хотят видеть в лондонском «Тоттенхэме», сообщает Sky Sports.

Стороны уже провели предварительные переговоры. В скором времени состоится новая встреча.

Испанец может возглавить «шпор» только после чемпионата Европы, так как в настоящее время он связан контрактом со сборной Бельгии.

Роберто Мартинес тренирует бельгийцев с 2016 года. В 2018 году сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира. У Мартинеса имеется богатый опыт работы в Англии. Он тренировал «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».