Ширер заявил, что «Ньюкасл» может дебютировать в топ-5 турнирной таблицы АПЛ
Экс-игрок «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер считает, что клуб под руководством Эдди Хау может финишировать в топ-6 АПЛ.
«Проигрывать, конечно, обидно и больно от того, как случилось это поражение, но паниковать повода нет. Думаю, все понимают, что в прошлом сезоне «Ньюкасл» превзошел все ожидания, а в этом, полагаю, «сороки» будут пятыми или шестыми», — цитирует Ширера Geordie Boot Boys.
«Ньюкасл» после 21 тура АПЛ располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43-18
|45
|
2
|Ман. Сити
|20
|13
|4
|3
|48-23
|43
|
3
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|43-27
|43
|
4
|Арсенал
|20
|12
|4
|4
|37-20
|40
|
5
|Тоттенхэм
|21
|12
|4
|5
|44-31
|40
|
6
|Вест Хэм
|20
|10
|4
|6
|33-30
|34
|
7
|МЮ
|21
|10
|2
|9
|24-29
|32
|
8
|Брайтон
|20
|8
|7
|5
|38-33
|31
|
9
|Челси
|21
|9
|4
|8
|35-31
|31
|
10
|Ньюкасл
|21
|9
|2
|10
|41-32
|29
|
11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30-31
|28
|
12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28-35
|25
|
13
|Фулхэм
|21
|7
|3
|11
|28-36
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22-29
|21
|
15
|Нот. Форест
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26-31
|19
|
17
|Эвертон
|21
|8
|3
|10
|24-28
|17
|
18
|Лутон Таун
|20
|4
|4
|12
|24-38
|16
|
19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21-42
|12
|
20
|Шеффилд Юн.
|20
|2
|3
|15
|15-49
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.01
|22:45
|
Бернли – Лутон Таун
|1 : 1
|13.01
|15:30
|
Челси – Фулхэм
|1 : 0
|13.01
|20:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|2 : 3
|14.01
|17:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 0
|14.01
|19:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|2 : 2
|20.01
|15:30
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|- : -
|20.01
|20:30
|
Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|21.01
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
|- : -
|21.01
|19:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|22.01
|22:45
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|17
|1
|7
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|17
|1
|6
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