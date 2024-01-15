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Сегодня, 15:09

Ширер заявил, что «Ньюкасл» может дебютировать в топ-5 турнирной таблицы АПЛ

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер считает, что клуб под руководством Эдди Хау может финишировать в топ-6 АПЛ.

«Проигрывать, конечно, обидно и больно от того, как случилось это поражение, но паниковать повода нет. Думаю, все понимают, что в прошлом сезоне «Ньюкасл» превзошел все ожидания, а в этом, полагаю, «сороки» будут пятыми или шестыми», — цитирует Ширера Geordie Boot Boys.

«Ньюкасл» после 21 тура АПЛ располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Алан Ширер
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
8
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
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 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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14.01 17:00
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 0 : 0
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20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
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