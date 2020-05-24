Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Робин ван Перси назвал лучшего тренера в своей карьере. Лучшему бомбардиру сборной Голландии всех времен довелось поработать с такими именитыми специалистами, как Арсен Венгер и Луи ван Гал, однако выше всех ван Перси поставил Алекса Фергюсона, у которого он отыграл всего один сезон.

— Фергюсон был супертренером, — цитирует ван Перси Daily Mirror. — Он всегда поддерживал всю команду счастливой и сосредоточенной, и это было так великолепно.

Венгер был сочетанием Фергюсона и ван Гала. Арсен всегда делал акцент на позитивных вещах и ориентировался на долгосрочную перспективу.

В плане тактики ван Гал был гением. Этого нельзя отрицать.

У меня были тренеры, каждый из которых обладал своими сильными сторонами, но Фергюсон был супертренером.