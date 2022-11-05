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Сегодня, 15:44

Ван Дрейк: «Де Брейне в «Ливерпуле» стал бы сенсацией»

Алина Савинова
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своем самом неудобном сопернике.

«Оливье Жиру был нападающим, с которым я боролся больше всего. Я всегда чувствовал, что держу ситуацию под контролем, но каким-то образом ему всегда удавалось забить нам гол», — приводит Sport Bild слова ван Дейка.

Также он поделился мнением о том, с кем из футболистов больше всего хотел бы сыграть в одной команде.

«Тот, с кем я никогда раньше не играл, но кого я хотел бы видеть в «Ливерпуле», — это Кевин де Брейне. Если бы он играл в «Ливерпуле», мы бы продвинулись еще дальше, чем были. Он превосходен, хорошо владеет мячом, оказывает большое давление, забивает много голов и обладает всеми атрибутами современного полузащитника и футболиста в целом. Де Брейне в «Ливерпуле» стал бы сенсацией», — добавил 31-летний защитник.

Жиру выступал за «Арсенал» и «Челси». С 2021 год он является игроком «Милана», с которым стал чемпионом Италии в сезоне 2021/22.

Де Брейне с 2015 года играет за «Манчестер Сити», в составе которого становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, финалистом Лиги чемпионов.

Источник: https://m.sportbild.bild.de/fussball/international/fussball-international/fc-liverpool-virgil-van-dijk-nennt-unangenehmsten-gegenspieler-81839004.sportMobile.html

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⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Вирджил ван Дейк
Кевин де Брейне
Оливье Жиру
Футбол
ФК Ливерпуль
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
Результаты / календарь
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38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 - : -
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 10 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 10 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

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 12 1 1
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