Ван де Бек: «Я уже показал, что могу помогать «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек — об адаптации в английском клубе.

— Наверное, это прозвучит избито, но я хотел бы играть чаще, — приводит NOS слова ван де Бека. — При этом я доволен командой, меня отлично приняли в «МЮ», все помогают, если нужно. Я — терпеливый человек, хоть и хочется выходить на поле постоянно. Также, я считаю, что показал, что могу привнести что-то в команду, помогать ей, даже по тем минутам, что провел за «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2020/21 ван де Бек принял участие в 10 матчах «Манчестер Юнайтед», четырежды появившись в стартовом составе. На счету 23-летнего голландца 1 гол и 1 результативная передача. Футболист перешел в «МЮ» из «Аякса» прошлым летом за 39 миллионов евро.