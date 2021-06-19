Ван де Бек входит в сферу интересов «Интера»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Италии, сообщает Corriere dello Sport.

«Интер» занят поисками атакующего хавбека на замену Кристиану Эриксену, который пережил остановку сердца. Неопределенность с будущим 29-летнего датчанина вынуждает «нерадзурри» изучать другие варианты.

Ван де Бек входит шорт-лист «Интера». «Манчестер Юнайтед» хотел бы получить за голландца минимум 30 миллионов евро. Миланский клуб готов лишь взять 24-летнего игрока в аренду.

В минувшем сезоне на счету ван де Бека 1 гол и 1 ассист в 19 матчах АПЛ.