Два лондонских клуба претендуют на нападающего сборной Швеции

Форвард «Реала Сосьедад» Александер Исак, ныне выступающий на Евро-2020 за сборную Швеции, находится в сфере интересов двух английских клубов, сообщает Daily Expres.

На 21-летнего футболиста претендуют лондонские «Арсенал» и «Челси». Испанский клуб рассчитывает получить с продажи нападающего порядка 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне примеры Исак провел 34 встречи, отметившись 17 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение шведского форварда с «Реалом Сосьедад» рассчитано до середины 2024 года.