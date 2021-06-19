Два лондонских клуба претендуют на нападающего сборной Швеции
17:45
Форвард «Реала Сосьедад» Александер Исак, ныне выступающий на Евро-2020 за сборную Швеции, находится в сфере интересов двух английских клубов, сообщает Daily Expres.
На 21-летнего футболиста претендуют лондонские «Арсенал» и «Челси». Испанский клуб рассчитывает получить с продажи нападающего порядка 70 миллионов евро.
В прошлом сезоне примеры Исак провел 34 встречи, отметившись 17 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение шведского форварда с «Реалом Сосьедад» рассчитано до середины 2024 года.
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