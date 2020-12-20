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Ван-Биссака отклонил предложение выступать за Конго и хочет бороться за место в сборной Англии

07:51
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака отклонил предложение выступать за сборную Конго, сообщает The Times.

По сведениям источника, 23-летний игрок хочет бороться за место в основной сборной Англии. Ранее защитник выступал за молодежные сборные Конго и Англии. В 2019 году он получил вызов в первую сборную Англии, однако из-за травмы не смог присоединиться к команде.

В текущем сезоне Ван-Биссака провел 18 матчей за «МЮ», в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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