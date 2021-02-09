В сеть слили интимное видео с футболистом «Арсенала»

В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба снимает мастурбирующего партнера по юношеской сборной Франции.

8 февраля арендованный «Ниццей» француз в интервью рассказал, что Микель Артета не доверял ему в «Арсенале». Через несколько часов в сети появилось видео, на котором Салиба снимает товарища по сборной, занимающегося самоудовлетворением.

19-летний футболист пришел в «Арсенал» в 2019 году за 30 миллионов евро. Тогда защитника отдали в аренду в «Сент-Этьен». В 2020 году Салиба вернулся в Лондон, однако главный тренер Микель Артета даже не включил его в заявку на Лигу Европы. В январе центральный защитник ушел в «Ниццу» на правах аренды.