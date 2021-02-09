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«ПСЖ» заинтересовался Давидом Де Хеа

17:45
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«ПСЖ» рассматривает трансфер вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в качестве замены Кейлору Навасу, сообщает Todofichajes.com.

Контракт 30-летнего испанца с английским клубом действует до 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 25 миллионов евро.

Де Хеа пришел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году. Он выиграл АПЛ в сезоне-2012/2013, Кубок Англии-2015/2016, Кубок лиги-2016/2017, три Суперкубка Англии и Лигу Европы-2016/2017.

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