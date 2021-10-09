Новый директор «Ньюкасла»: «Мы хотим покупать футболистов мирового уровня и улучшить клубную базу»
Новый директор «Ньюкасла» Аманда Стэйвли рассказала о планах по инвестированию в клуб после его продажи инвестиционному фонду Саудовской Аравии.
«У нас огромные амбиции — я надеюсь, что «Ньюкасл» серьезно изменит ситуацию в АПЛ. Однако дело в том, что без инфраструктуры невозможно собрать успешную команду, даже если подписать высококлассных футболистов. Тренировочная база клуба ужасна и требует серьезных инвестиций. К счастью, эти расходы не входят в финансовый фэйр-плей. Да, мы намерены подписывать игроков мирового уровня, но нет смысла покупать их, если им будет негде тренироваться. Как по мне, «Ньюкасл» — это алмаз, который требует небольшой огранки. Просто нужно поработать над инфраструктурой, мы также планируем вложиться в улучшение стадиона», — приводит The Sun слова Стэйвли.
7 октября стало известно, что бизнесмен Майк Эшли продал «Ньюкасл» инвестиционному фонду Саудовской Аравии, сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16368976/amanda-staveley-newcastle-players-saudi-takeover/
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