Новый директор «Ньюкасла»: «Мы хотим покупать футболистов мирового уровня и улучшить клубную базу»

Новый директор «Ньюкасла» Аманда Стэйвли рассказала о планах по инвестированию в клуб после его продажи инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

«У нас огромные амбиции — я надеюсь, что «Ньюкасл» серьезно изменит ситуацию в АПЛ. Однако дело в том, что без инфраструктуры невозможно собрать успешную команду, даже если подписать высококлассных футболистов. Тренировочная база клуба ужасна и требует серьезных инвестиций. К счастью, эти расходы не входят в финансовый фэйр-плей. Да, мы намерены подписывать игроков мирового уровня, но нет смысла покупать их, если им будет негде тренироваться. Как по мне, «Ньюкасл» — это алмаз, который требует небольшой огранки. Просто нужно поработать над инфраструктурой, мы также планируем вложиться в улучшение стадиона», — приводит The Sun слова Стэйвли.

7 октября стало известно, что бизнесмен Майк Эшли продал «Ньюкасл» инвестиционному фонду Саудовской Аравии, сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов.