Конте отказался возглавить «Ньюкасл»
Итальянский специалист Антонио Конте отказался возглавить «Ньюкасл», сообщает The Sun.
По сведениям источника, английский клуб после покупки инвестиционным фондом Саудовской Аравии ищет усиление команды, в том числе и на посту главного тренера. Однако Конте ответил отказом на предложение возглавить «Ньюкасл».
Ранее появилась информация, что на пост главного тренера рассматриваются Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.
«Ньюкасл» под руководством Стива Брюса после семи туров набрал всего три очка и занимает 19-е место в чемпионате Англии.
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