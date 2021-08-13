«Реал» может продать Эдегора за 45 миллионов евро
21:22
«Арсенал» намерен выкупить этим летом трансфер полузащитника «Реала» Мартина Эдегора, сообщает ESPN.
Клуб из Мадрида согласен отпустить 22-летнего норвежца за 45 миллионов евро, хотя ранее планировал получить 60 млн. Лондонцы изучат возможность заключения сделки на этих условиях.
Вторую часть прошлого сезона Эдегор провел в «Арсенале» на правах аренды. За 14 матчей в АПЛ он забил гол и сделал две результативные передачи.
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