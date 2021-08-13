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«Реал» может продать Эдегора за 45 миллионов евро

21:22
Мартин Эдегор. Фото Reuters
Мартин Эдегор. Фото Reuters
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«Арсенал» намерен выкупить этим летом трансфер полузащитника «Реала» Мартина Эдегора, сообщает ESPN.

Клуб из Мадрида согласен отпустить 22-летнего норвежца за 45 миллионов евро, хотя ранее планировал получить 60 млн. Лондонцы изучат возможность заключения сделки на этих условиях.

Вторую часть прошлого сезона Эдегор провел в «Арсенале» на правах аренды. За 14 матчей в АПЛ он забил гол и сделал две результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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