«Реал» может продать Эдегора за 45 миллионов евро

«Арсенал» намерен выкупить этим летом трансфер полузащитника «Реала» Мартина Эдегора, сообщает ESPN.

Клуб из Мадрида согласен отпустить 22-летнего норвежца за 45 миллионов евро, хотя ранее планировал получить 60 млн. Лондонцы изучат возможность заключения сделки на этих условиях.

Вторую часть прошлого сезона Эдегор провел в «Арсенале» на правах аренды. За 14 матчей в АПЛ он забил гол и сделал две результативные передачи.