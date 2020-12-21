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В Англии перенесли дату финала Кубка лиги

22:44
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Финал Кубка английской лиги перенесен на 25 апреля, сообщает официальный сайт лиги.

Изначально решающий матч должен был состояться в феврале, однако чиновники пошли на такой шаг, учитывая возможность проведения решающей игры со зрителями. Они надеются, что пандемия коронавируса отступит, и можно будет с ограничениями, но разрешить присутствие болельщиков на трибунах.

На этой неделе состоятся матчи 1/4 финала Кубка лиги.

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