В Англии перенесли дату финала Кубка лиги

Финал Кубка английской лиги перенесен на 25 апреля, сообщает официальный сайт лиги.

Изначально решающий матч должен был состояться в феврале, однако чиновники пошли на такой шаг, учитывая возможность проведения решающей игры со зрителями. Они надеются, что пандемия коронавируса отступит, и можно будет с ограничениями, но разрешить присутствие болельщиков на трибунах.

На этой неделе состоятся матчи 1/4 финала Кубка лиги.