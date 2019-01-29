Уле Гуннар Сульшер: "Мы - "Манчестер Юнайтед", топ-4 не является нашей мечтой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает, что "красные дьяволы" должны быть нацелены исключительно на победу в чемпионате Англии.

- Топ-4 не является нашей мечтой. Мы – "Манчестер Юнайтед", всегда должны стремиться выиграть чемпионат. Не сможем сделать это в текущем сезоне, но нужно смотреть вперед, потому что мы должны снова стать прежним "Манчестером".

Сейчас у нас остается выступление в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Так что мы не можем говорить лишь о попадании в четверку в лиге. Нам нужно спросить себя: "А не можем ли мы что-нибудь выиграть в этом году?" Как я уже говорил ранее, к каждому матчу я подхожу с пониманием того, что мы можем выиграть его.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 44 набранных очка.