Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни выступил против ВАР.

«Когда я смотрю матчи АПЛ, разочаровываюсь из-за некоторых решений ВАР. Иногда непонятно, как судьи принимают решение после просмотра повторов. Лично я считаю, что футбол был бы лучше без ВАР. Мы должны доверять судьям. Можно не соглашаться с некоторыми решениями, но мы должны дать судьям делать свою работу и уважать их», — цитирует Sky Sports Руни.

Система видеопомощи арбитрам в английской премьер-лиге используется с сезона-2019/20.