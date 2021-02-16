Уэйн Руни выступил против ВАР
13:38
Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни выступил против ВАР.
«Когда я смотрю матчи АПЛ, разочаровываюсь из-за некоторых решений ВАР. Иногда непонятно, как судьи принимают решение после просмотра повторов. Лично я считаю, что футбол был бы лучше без ВАР. Мы должны доверять судьям. Можно не соглашаться с некоторыми решениями, но мы должны дать судьям делать свою работу и уважать их», — цитирует Sky Sports Руни.
Система видеопомощи арбитрам в английской премьер-лиге используется с сезона-2019/20.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11696/12219589/wayne-rooney-derby-manager-says-the-premier-league-is-better-without-var-and-calls-for-it-to-be-scrapped
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