Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гринвуд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

15:25
Теги:

Нападающий Мэйсон Гринвуд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

19-летний англичанин подписал соглашение с красными дьяволами до конца июня 2025 года.

Гринвуд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». На его счету 4 гола и 5 результативных передач в 29 матчах за команду в сезоне-2020/21.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/mason-greenwood-signs-new-long-term-contract-until-2025?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter#

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир