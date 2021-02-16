Нападающий Мэйсон Гринвуд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

19-летний англичанин подписал соглашение с красными дьяволами до конца июня 2025 года.

Гринвуд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». На его счету 4 гола и 5 результативных передач в 29 матчах за команду в сезоне-2020/21.