Гринвуд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
15:25
Нападающий Мэйсон Гринвуд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
19-летний англичанин подписал соглашение с красными дьяволами до конца июня 2025 года.
He's here to stay ???#MUFC @MasonGreenwood pic.twitter.com/9l32M0tZ7W— Manchester United (@ManUtd) February 16, 2021
Гринвуд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». На его счету 4 гола и 5 результативных передач в 29 матчах за команду в сезоне-2020/21.
Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/mason-greenwood-signs-new-long-term-contract-until-2025?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter#
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