Гюндоган заявил о желании начать тренерскую карьеру

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о желании начать тренерскую карьеру после ухода из футбола в качестве игрока.

«Некоторое время назад я интересовался информацией по поводу того, что нужно, чтобы получить тренерскую лицензию. Идея стать тренером для меня уже больше, чем просто мысль. Я работал с Хосепом Гвардьолой, Юргеном Клоппом, Томасом Тухелем — лучшими тренерами в мире. Я многому научился у них и хочу передать эти знания после завершения карьеры», — цитирует Goal Гюндогана.

30-летний Гюндоган — чемпион Германии и двукратный чемпион Англии. 14 февраля немец заявил, что собирается закончить карьеру в «Манчестер Сити».