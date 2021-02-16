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Гюндоган заявил о желании начать тренерскую карьеру

13:26
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о желании начать тренерскую карьеру после ухода из футбола в качестве игрока.

«Некоторое время назад я интересовался информацией по поводу того, что нужно, чтобы получить тренерскую лицензию. Идея стать тренером для меня уже больше, чем просто мысль. Я работал с Хосепом Гвардьолой, Юргеном Клоппом, Томасом Тухелем — лучшими тренерами в мире. Я многому научился у них и хочу передать эти знания после завершения карьеры», — цитирует Goal Гюндогана.

30-летний Гюндоган — чемпион Германии и двукратный чемпион Англии. 14 февраля немец заявил, что собирается закончить карьеру в «Манчестер Сити».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-gb/news/gundogan-wants-to-be-a-manager-klopp-guardiola/1qj9d6fvc9m881gr5z9c835kzs

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