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«Удинезе» подписал защитника «Уотфорда» Камара. Игрок останется в аренде в Англии до конца сезона

«Удинезе» подписал защитника Камара из «Уотфорда» до 2026 года
Руслан Минаев
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«Удинезе» подписал защитника «Уотфорда» Хассана Камара, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

28-летний ивуариец подписал контракт до 2026 года. Игрок останется в «Уотфорде» на правах аренды до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне Камара провел 4 матча и не отметился результативными действиями в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Ангии.

ФК Удинезе
ФК Уотфорд
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Вильфрид Заа

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