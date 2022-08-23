«Удинезе» подписал защитника «Уотфорда» Камара. Игрок останется в аренде в Англии до конца сезона
«Удинезе» подписал защитника Камара из «Уотфорда» до 2026 года
«Удинезе» подписал защитника «Уотфорда» Хассана Камара, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
28-летний ивуариец подписал контракт до 2026 года. Игрок останется в «Уотфорде» на правах аренды до конца сезона-2022/23.
В текущем сезоне Камара провел 4 матча и не отметился результативными действиями в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Ангии.
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|
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|0
|0
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|9
|
2
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
3
|Лидс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Ман. Сити
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
5
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
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|5
|
7
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|3
|1
|2
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|5
|
8
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
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|4
|
9
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
10
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Челси
|3
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|1
|1
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|4
|
12
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
13
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
14
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
15
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
16
|Ливерпуль
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
17
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
18
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
19
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
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|27.08
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|- : -
|27.08
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|- : -
|27.08
|17:00
|
Брайтон – Лидс
|- : -
|27.08
|17:00
|
Челси – Лестер
|- : -
|27.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|27.08
|17:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|- : -
|27.08
|19:30
|
Арсенал – Фулхэм
|- : -
|28.08
|16:00
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|28.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|28.08
|18:30
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Адам Смит
Борнмут
|3
|0
|3
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