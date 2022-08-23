«Манчестер Юнайтед» готов платить голкиперу Траппу более 10 миллионов евро в год

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп изучает возможность подписания контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает Bild.

Англйиский клуб клуб предлагает 4-летний контракт голкиперу сборной Германии. «Юнайтед» готов платить 32-летнему немцу 10-11 миллионов евро в год.

Контракт голкипера с «Айнтрахтом» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 7 миллионов евро.

Трапп выступает за «Айнтрахт» с 2012 года. Напомним, что в прошлом сезоне голкипер вместе с командой выиграл Лигу Европы.