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«Манчестер Юнайтед» готов платить голкиперу Траппу более 10 миллионов евро в год

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп изучает возможность подписания контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает Bild.

Англйиский клуб клуб предлагает 4-летний контракт голкиперу сборной Германии. «Юнайтед» готов платить 32-летнему немцу 10-11 миллионов евро в год.

Контракт голкипера с «Айнтрахтом» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 7 миллионов евро.

Трапп выступает за «Айнтрахт» с 2012 года. Напомним, что в прошлом сезоне голкипер вместе с командой выиграл Лигу Европы.

Кевин Трапп
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Манчестер Юнайтед
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