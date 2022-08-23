«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего «Ньюкасла» Сен-Максимена
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант покупки нападающего «Ньюкасла» Аллана Сен-Максимена, сообщает ESPN.
Также 25-летним французом в это трансферное окно интересовались «Челси» и «Тоттенхэм».
Форвард перешел в «Ньюкасл» из «Ниццы» в 2019 году. Его действующий контракт истекает через 2 года.
В текущем сезоне Сен-Максимен провел за «сорок» 3 матча и отдал 2 результативные передачи, при одной желтой карточке. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 32 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
3
|Лидс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Ман. Сити
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
5
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
7
|Ньюкасл
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
8
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
9
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
10
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
12
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
13
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
14
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
15
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
16
|Ливерпуль
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
17
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
18
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
19
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.08
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|- : -
|27.08
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|- : -
|27.08
|17:00
|
Брайтон – Лидс
|- : -
|27.08
|17:00
|
Челси – Лестер
|- : -
|27.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|27.08
|17:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|- : -
|27.08
|19:30
|
Арсенал – Фулхэм
|- : -
|28.08
|16:00
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|28.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|28.08
|18:30
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Адам Смит
Борнмут
|3
|0
|3
Новости