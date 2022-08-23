«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего «Ньюкасла» Сен-Максимена

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант покупки нападающего «Ньюкасла» Аллана Сен-Максимена, сообщает ESPN.

Также 25-летним французом в это трансферное окно интересовались «Челси» и «Тоттенхэм».

Форвард перешел в «Ньюкасл» из «Ниццы» в 2019 году. Его действующий контракт истекает через 2 года.

В текущем сезоне Сен-Максимен провел за «сорок» 3 матча и отдал 2 результативные передачи, при одной желтой карточке. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 32 миллиона евро.