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Сегодня, 15:14

«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего «Ньюкасла» Сен-Максимена

Читать «СЭ» в
Аллан Сен-Максимен.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант покупки нападающего «Ньюкасла» Аллана Сен-Максимена, сообщает ESPN.

Также 25-летним французом в это трансферное окно интересовались «Челси» и «Тоттенхэм».

Форвард перешел в «Ньюкасл» из «Ниццы» в 2019 году. Его действующий контракт истекает через 2 года.

В текущем сезоне Сен-Максимен провел за «сорок» 3 матча и отдал 2 результативные передачи, при одной желтой карточке. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 32 миллиона евро.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 - : -
27.08 17:00
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 - : -
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