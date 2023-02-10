У полузащитника «Тоттенхэма» диагностирован стрессовый перелом голеностопа

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума получил травму, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

У 26-летнего футболиста диагностирован стрессовый перелом голеностопа. 10 февраля Биссума будет прооперирован.

Сроки его возвращения будут определены после операции.

Биссума перешел в «Тоттенхэм» из «Брайтона» летом прошлого года. В текущем сезоне малиец провел 25 матчей за «шпор» во всех турнирах.