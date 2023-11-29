Тьяго Силва похвалил капитана «Челси» Джеймса

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва похвалил капитана лондонской команды Риса Джеймса. Ранее сам Тьяго был капитаном таких клубов, как «Милан» и «ПСЖ».

«У меня действительно хорошие отношения с Рисом Джейсом. Я думаю, что он отличный капитан для «Челси». У него впереди большое будущее. Рис умеет прислушиваться к более опытным игрокам», — цитирует Силву пресс-служба «Челси».

Джеймс пропустит следующую игру своей команды в АПЛ из-за красной карточки, которую получил в последнем туре.

После 13 туров АПЛ «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблицы АПЛ, набрав 16 очков.