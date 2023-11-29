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Силва: «Когда я перешел в «Челси», то сразу почувствовал любовь с первого взгляда»

Виктория Кравченко
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Защитник «Челси» Тиаго Силва рассказал о первых впечатлениях от перехода в лондонский клуб.

«Когда я перешел в «Челси», то сразу почувствовал любовь с первого взгляда. Я все еще очень горд находиться в этом клубе. Мне нравится видеть, как мои дети играют за академию «Челси». Также моя жена постоянно рядом и даже хочет посещать все выездные матчи», — цитирует Силву журналист Фабрицио Романо.

Контракт игрока с «Челси» рассчитан до лета 2024 года, руководство не исключает продление соглашения с 39-летним защитником.

В этом сезоне футболист провел 13 матчей в АПЛ, забив 1 гол.

Тиагу Силва
ФК Челси
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Гари Невилл считает «Арсенал» претендентом на титул АПЛ в этом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 9 3 1 27-10 30
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
6
 МЮ 13 8 0 5 16-16 24
7
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
11
 Брентфорд 13 4 4 5 19-18 16
12
 Вулверхэмптон 13 4 3 6 18-23 15
13
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
14
 Фулхэм 13 4 3 6 13-22 15
15
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 13 2 3 8 12-23 9
18
 Шеффилд Юн. 13 1 2 10 11-34 5
19
 Эвертон 13 4 2 7 14-20 4
20
 Бернли 13 1 1 11 10-32 4
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38 тур
2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 - : -
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 - : -
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 - : -
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
3.12 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
3.12 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
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И К Ж
Алексис Макаллистер

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