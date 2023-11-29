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Сегодня, 21:14

Де Дзерби заявил, что «Брайтон» надолго потерял Ансу Фати

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о травме полузащитника «чаек» Ансу Фати.

«Мы надолго потеряли Ансу. То же самое и с Лэмпти. Они надолго будут вне игры», — приводит слова Де Дзерби инсайдер Фабрицио Романо.

21-летний испанец получил повреждение в матче против «Ноттингем Форест» (3:2) в 13-м туре АПЛ. Его заменили на 21-й минуте встречи.

«Брайтон» летом арендовал Фати у «Барселоны» до конца сезона-2023/24. Он провел за команду 14 матчей, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

Ансу Фати
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 9 3 1 27-10 30
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
6
 МЮ 13 8 0 5 16-16 24
7
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
11
 Брентфорд 13 4 4 5 19-18 16
12
 Вулверхэмптон 13 4 3 6 18-23 15
13
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
14
 Фулхэм 13 4 3 6 13-22 15
15
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 13 2 3 8 12-23 9
18
 Шеффилд Юн. 13 1 2 10 11-34 5
19
 Эвертон 13 4 2 7 14-20 4
20
 Бернли 13 1 1 11 10-32 4
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2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 - : -
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 - : -
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 - : -
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
3.12 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
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