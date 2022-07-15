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Сегодня, 19:05

Махрез продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рияд Махрез (справа).
Фото ФК «Манчестер Сити»., ТАСС

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о заключение нового контракта с нападающим Риядом Махрезом. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Предыдущий контракт 31-летнего футболиста истекал летом 2023-го.

Махрез выступает за «Сити» после своего перехода из «Лестера» за 60 миллионов фунтов в июле 2018.

В минувшем сезоне алжирец забил 24 гола за «горожан» во всех соревнованиях в кампании 2021/22 и помог своей команде защитить чемпионское звание в АПЛ.

Рияд Махрез
ФК Манчестер Сити
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