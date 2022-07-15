Махрез продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о заключение нового контракта с нападающим Риядом Махрезом. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Предыдущий контракт 31-летнего футболиста истекал летом 2023-го.

Махрез выступает за «Сити» после своего перехода из «Лестера» за 60 миллионов фунтов в июле 2018.

В минувшем сезоне алжирец забил 24 гола за «горожан» во всех соревнованиях в кампании 2021/22 и помог своей команде защитить чемпионское звание в АПЛ.