Тухель высказался об информации о том, что «Челси» хотел купить Дембеле

Тухель рассказал, что «Челси» не контактировал с Дембеле этой зимой

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу информации о том, что клуб хотел купить полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле.

«Я не общался с Дембеле, никаких контактов между «Челси» и игроком не было. Январское трансферное окно прошло нормально. Я очень доволен. Все прошло спокойно, а это самое лучшее», — сказал Тухель.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет расстаться с Дембеле. Однако он отказался и намерен отработать контракт до конца, то есть до 30 июня 2022 года.

В этом сезоне 24-летний полузащитник провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.