Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:05

Тухель высказался об информации о том, что «Челси» хотел купить Дембеле

Тухель рассказал, что «Челси» не контактировал с Дембеле этой зимой
Виктория Кравченко

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу информации о том, что клуб хотел купить полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле.

«Я не общался с Дембеле, никаких контактов между «Челси» и игроком не было. Январское трансферное окно прошло нормально. Я очень доволен. Все прошло спокойно, а это самое лучшее», — сказал Тухель.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет расстаться с Дембеле. Однако он отказался и намерен отработать контракт до конца, то есть до 30 июня 2022 года.

В этом сезоне 24-летний полузащитник провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Усман Дембеле
ФК Челси
Томас Тухель
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?
Украина готовит призовые больше, чем у России и США: Сколько страны готовы платить за медали Олимпиады в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Давид де Хеа признан лучшим игроком января в АПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости