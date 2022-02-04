Тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже признан лучшим в премьер-лиге в январе

Лучшим тренером чемпионата Англии в январе признан главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже, сообщает официальный Twitter лиги.

? Played: 3

? Won: 3



A brilliant January lands Bruno Lage @BarclaysFooty Manager of the Month ??#PLAwards | @Wolves pic.twitter.com/K6a8aVkhDI — Premier League (@premierleague) February 4, 2022

В январе «Вулвз» провели три матча в АПЛ и во всех победили. Были обыграны «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Саутгемптон» (3:1) и «Брентфорд» (2:1).

Игроком месяца был признан вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. «Вулверхэмтон» занимает восьмое место в чемпионате, имея в активе 34 очка в 21 матче.