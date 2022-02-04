Давид де Хеа признан лучшим игроком января в АПЛ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признан лучшим футболистом английской премьер-лиги в январе.

В прошлом месяце испанец отразил 22 удара по своим воротам в 4 матчах, провел 1 игру на ноль и пропустил 4 гола.

В январе «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» (0:1), сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2), а также победил «Брентфорд» (3:1) и «Вест Хэм» (1:0).

Помимо де Хеа на приз лучшему футболисту января в АПЛ претендовали Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Джек Харрисон («Лидс»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон») и Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»).