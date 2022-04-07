Тухель: «Я был шокирован тем, сколько встреч мы провели в 2022 году»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о календаре команды в сезоне-2021/22.

«Я был шокирован тем, сколько встреч мы провели в 2022 году. Мы с «Ливерпулем» сыграли намного больше матчей по сравнению с любой другой английской командой. Более того, в трех случаях нам пришлось провести экстра-таймы. Безусловно, столь плотный график нам не помогает, но при этом мы все же по-прежнему можем играть лучше», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

В чемпионате Англии «Челси» занимает третье место, имея в активе 59 очков.