Тухель: «Я был шокирован тем, сколько встреч мы провели в 2022 году»
Тухель высказался о календаре «Челси» в сезоне-2021/22
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о календаре команды в сезоне-2021/22.
«Я был шокирован тем, сколько встреч мы провели в 2022 году. Мы с «Ливерпулем» сыграли намного больше матчей по сравнению с любой другой английской командой. Более того, в трех случаях нам пришлось провести экстра-таймы. Безусловно, столь плотный график нам не помогает, но при этом мы все же по-прежнему можем играть лучше», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.
В чемпионате Англии «Челси» занимает третье место, имея в активе 59 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Арсенал
|29
|17
|3
|9
|44-34
|54
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|
6
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
7
|Вест Хэм
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Кр. Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|
11
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
12
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|30
|7
|10
|13
|33-54
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|29
|7
|4
|18
|32-52
|25
|
18
|Бернли
|29
|4
|12
|13
|25-42
|24
|
19
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.04
|22:00
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|9.04
|14:30
|
Эвертон – МЮ
|- : -
|9.04
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|9.04
|17:00
|
Саутгемптон – Челси
|- : -
|9.04
|17:00
|
Уотфорд – Лидс
|- : -
|9.04
|19:30
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|- : -
|10.04
|16:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|10.04
|16:00
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|10.04
|16:00
|
Норвич – Бернли
|- : -
|10.04
|18:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|14
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|18
|1
|7
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6
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