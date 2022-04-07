Полузащитник «Арсенала» Партей получил травму в матче с «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Арсенала» Томас Партей травмировался в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», сообщает пресс-служба.

В этой игре он был заменен после того, как у него появилась боль в правом бедре. Сообщается, что у него диагностировано повреждение мышц бедра. В ближайшие недели он пройдет дополнительное обследование.

В текущем сезоне 28-летний Партей провел 24 матча в составе «Арсенала» в АПЛ, забив 2 гола и отдав одну результативную передачу.