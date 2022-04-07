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Сегодня, 19:47

Der Spiegel: Манчини мог получать часть зарплаты в «Манчестер Сити» по фиктивным документам

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини мог получить часть суммы за работу с командой по фиктивным документами, сообщает Der Spiegel.

Манчини работал с английским клубом с 2009 по 2013 год и привел команду к первому за 44 года чемпионскому титулу в 2012-м.

Согласно расследованию немецкого издания, зарплата итальянского специалиста составляла 1,4 миллиона фунтов стерлингов в год, а также еще до 4 миллионов в виде бонусов.

Также у него был «заключен фиктивный контракт» с командой «Аль-Джазира», который он должен был оказывать услуги «консультанта». За это он получал 1,7 миллиона, которые не облагались налогами.

В прошлые годы Der Spiegel сообщал, что «Манчестер Сити» скрытно выплачивал деньги агенту полузащитника Джейдона Санчо в период выступления игрока в молодежной академии «Сити».

В 2020 году предыдущее расследование Der Spiegel привело к отстранению «Ман Сити» от участия в Лиге чемпионов на два года. Клуб оспорил решение УЕФА в CAS и выиграл дело.

Роберто Манчини
ФК Манчестер Сити
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2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
5
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
6
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
7
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 29 7 4 18 32-52 25
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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8.04 22:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
9.04 14:30
Эвертон – МЮ
 - : -
9.04 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
 - : -
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 - : -
9.04 19:30
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
10.04 16:00
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
10.04 16:00
Норвич – Бернли
 - : -
10.04 18:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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