Der Spiegel: Манчини мог получать часть зарплаты в «Манчестер Сити» по фиктивным документам

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини мог получить часть суммы за работу с командой по фиктивным документами, сообщает Der Spiegel.

Манчини работал с английским клубом с 2009 по 2013 год и привел команду к первому за 44 года чемпионскому титулу в 2012-м.

Согласно расследованию немецкого издания, зарплата итальянского специалиста составляла 1,4 миллиона фунтов стерлингов в год, а также еще до 4 миллионов в виде бонусов.

Также у него был «заключен фиктивный контракт» с командой «Аль-Джазира», который он должен был оказывать услуги «консультанта». За это он получал 1,7 миллиона, которые не облагались налогами.

В прошлые годы Der Spiegel сообщал, что «Манчестер Сити» скрытно выплачивал деньги агенту полузащитника Джейдона Санчо в период выступления игрока в молодежной академии «Сити».

В 2020 году предыдущее расследование Der Spiegel привело к отстранению «Ман Сити» от участия в Лиге чемпионов на два года. Клуб оспорил решение УЕФА в CAS и выиграл дело.