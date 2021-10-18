Перед стадионом «Ньюкасла» припарковали фургон с фото убитого журналиста Хашогги

Активисты провели акцию протеста против покупки «Ньюкасла» консорциумом, куда входит Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), сообщает Daily Mirror.

По информации источника, перед матчем восьмого тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» (2:3), перед стадионом «Сент-Джеймс Парк» был припаркован фургон с фотографией наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда и журналиста Джамаля Хашогги.

«Джамаль Хашогги. Убит 02.10.2018», — подписана фотография на фургоне.

Protestors against Newcastle takeover unveil Jamal Khashoggi billboard at St James' Parkhttps://t.co/kWh6M2uXKa pic.twitter.com/WNvfTXNYg7 — Mirror Football (@MirrorFootball) October 18, 2021

Напомним, что Хашогги критиковал бен Салмана, называя его стиль управления авторитарным. 2 октября 2018 года журналист отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел оттуда.

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.