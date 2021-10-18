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Перед стадионом «Ньюкасла» припарковали фургон с фото убитого журналиста Хашогги

Активисты выступили против покупки «Ньюкасла» инвестиционным фондом Саудовской Аравии
14:54
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Активисты провели акцию протеста против покупки «Ньюкасла» консорциумом, куда входит Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), сообщает Daily Mirror.

По информации источника, перед матчем восьмого тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» (2:3), перед стадионом «Сент-Джеймс Парк» был припаркован фургон с фотографией наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда и журналиста Джамаля Хашогги.

«Джамаль Хашогги. Убит 02.10.2018», — подписана фотография на фургоне.

Напомним, что Хашогги критиковал бен Салмана, называя его стиль управления авторитарным. 2 октября 2018 года журналист отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел оттуда.

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/newcastle-owners-protests-jamal-khashoggi-25238858

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