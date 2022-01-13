Тухель уверен, что «Челси» заслужил выход в финал Кубка лиги

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Тоттенхэмом» (1:0) в полуфинале Кубка английской лиги отметил, что его команда провела неоднозначный матч.

«Это невероятное ощущение. Мы стремились к этому. Достигнув полуфинала, каждый игрок хочет добраться до решающего матча. Мы счастливы и с нетерпением ожидаем поездку на «Уэмбли». Любой футболист и тренер мечтает быть здесь. Чтобы получить путевку в финал, нам требовалось провести два хороших матча, и мы справились со своей задачей.

Сегодня мы провели неоднозначный матч, временами демонстрируя отличный футбол, но иногда играя ниже собственных стандартов. У нас есть возможности для улучшения в определенных аспектах, однако в целом, по итогам двух матчей, мы заслужили победу", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.