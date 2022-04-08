Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем 32-го тура АПЛ против «Саутгемптона» поделился мнением о семи пропущенных мячах в двух предыдущих играх.

«Мы знаем об этом, и нам это не нравится. Я бы не сказал, что мы обеспокоены, но это не похоже на нас. Мы пытаемся понять, что мы можем улучшить, и мы должны остановить это как можно скорее. Лучший вариант — завтра. Это не похоже на нас — так защищаться и пропускать так много голов. Мы не ожидали этого, потому что этого не было до перерыва на матчи сборных, поэтому с этим не так легко справиться», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

«Челси» в последних двух матчах проиграл «Брентфорду» (1:4) в АПЛ и «Реалу» (1:3) в Лиге чемпионов.