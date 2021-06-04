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«Ливерпуль» обсудит новый контракт с Алиссоном после Кубка Америки

14:25
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«Ливерпуль» намерен продлить контракт с вратарем Алиссоном, сообщает BBC.

По информации источника, клуб проведет переговоры с 28-летним бразильцем после Кубка Америки.

Алиссон перешел в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Ромы» за 62,5 миллиона евро. В сезоне-2020/21 он провел 42 матча за команду, из них 15 — на ноль.

Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля в Бразилии.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/57350276

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