«Ливерпуль» обсудит новый контракт с Алиссоном после Кубка Америки

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с вратарем Алиссоном, сообщает BBC.

По информации источника, клуб проведет переговоры с 28-летним бразильцем после Кубка Америки.

Алиссон перешел в «Ливерпуль» летом 2018 года из «Ромы» за 62,5 миллиона евро. В сезоне-2020/21 он провел 42 матча за команду, из них 15 — на ноль.

Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля в Бразилии.