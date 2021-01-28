Тухель поделился мнением об уходе из «Челси» Лэмпарда

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об уходе Фрэнка Лэмпарда из лондонского клуба.

«При всем уважении к наследию Лэмпарда, у меня появилась возможность. У меня не было сомнений, чтобы ухватиться за нее, так как в «Челси» есть сочетание личностей, опыта и интеллекта. С этим приятно работать.



Очень уважаю Фрэнка. Клуб принял это решение, и ко мне это не имеет никакого отношения. Мне дали шанс, и вот я здесь», — цитирует Тухеля Talk Sport.

Тренер возглавил «Челси» 26 января после увольнения из команды Фрэнка Лэмпарда. 27 января немецкий специалист провел свой первый матч в команде — «синие» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) в рамках 20-го тура чемпионата Англии.