Тухель возглавил «Челси»

«Челси» объявил о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера. Специалист заключил контракт сроком на 18 месяцев, до конца сезона-2021/22, с возможностью продления.

Тухель сменил в должности Фрэнка Лэмпарда, отправленного в отставку накануне — 25 января. Сегодня вечером немец проведет первую тренировку с командой, а в игре с «Вулверхэмптоном» будет присутствовать на тренерской скамейке.

Тухель последние два с половиной года руководил «ПСЖ», с которым выиграл два чемпионата, Кубок, два Суперкубка Франции и Кубок лиги. 29 декабря парижане отправили тренера в отставку.

Ранее Тухель работал с молодежными и юношескими командами «Штутгарта», «Аугсбурга» и «Майнца». С 2009-го по 2014 год он возглавлял основу «Майнца», а с 2015-го по 2017-й — дортмундскую «Боруссию».

В середине января СМИ сообщали, что немец примет «Челси» только летом, а оставшиеся полгода лондонцами будет руководить другой тренер.

«Челси» после 19 матчей занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.