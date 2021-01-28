«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением и поддержал Туанзебе с Марсьялем

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением на официальном сайте, в котором резко выступил против расизма.

Поводом для такого выступления стали оскорбления, которые посыпались в соцсетях на футболистов «МЮ» Акселя Туанзебе и Антони Марсьяля после поражения клуба от «Шеффилд Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ (1:2).

«Все в «МЮ» возмущены оскорблениями, которые были адресованы нашим игрокам после вчерашней игры. Мы порицаем подобные выпады в адрес футболистов.

«Манчестер Юнайтед» не терпит проявлений расизма или любой другой дискриминации. Будет проблематично выявить анонимных безголовых идиотов, которые писали эти сообщения. Поэтому мы настаиваем на том, что социальные сети сами усилили меры безопасности против подобного поведения», — говорится в заявлении «МЮ».