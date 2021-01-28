Экс-игрок сборной Англии Джонсон высказался о Тухеле в «Челси»

Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон высказался по поводу назначения на пост главного тренера «Челси» Томаса Тухель.

«В «Челси» появилось много новых игроков, Тухелю предстоит со всеми ними познакомиться. Так было и у Лэмпарда, в команде много хороших новых футболистов, но только одиннадцать могут играть.

На приход нового главного тренера все реагируют по разному, в зависимости от того, сколько они играют, от возраста, этапа карьеры.



Тухель не будет рисковать, так как через шесть месяцев может оказаться без работы", — цитирует Джонсона CheltenhamGuides.com.

Тухель возглавил «Челси» 26 января после увольнения из команды Фрэнка Лэмпарда. В первом матче специалиста, который состоялся 27 января, «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) в рамках 20-го тура чемпионата Англии.