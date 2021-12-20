Тухель: «Канте мог сыграть только 45 минут, но мы проигнорировали рекомендации и оставили его на весь матч»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о полузащитнике команды Н'Голо Канте.

«Канте — тот, кто делает разницу и кого весь мир хочет видеть в своей полузащите. Нам его очень не хватало, — приводит слова тренера RMC Sport. — У нас была рекомендация, что Канте может сыграть не больше 45 минут, которую мы просто проигнорировали, оставив его на поле. У нас семь игроков пострадали от ковида, другие получили травмы. Не время выводить из строя одного из лучших полузащитников в мире, потому что он устал. Поэтому мы оставили его в игре».

Канте в матче против «Вулверхэмптона» (0:0) провел на поле весь матч, хотя это была его первая игра после трамы.

30-летний француз получил растяжение в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:0), который проходил 23 ноября, и восстанавливался около трех недель.