Тухель: «Канте мог сыграть только 45 минут, но мы проигнорировали рекомендации и оставили его на весь матч»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о полузащитнике команды Н'Голо Канте.
«Канте — тот, кто делает разницу и кого весь мир хочет видеть в своей полузащите. Нам его очень не хватало, — приводит слова тренера RMC Sport. — У нас была рекомендация, что Канте может сыграть не больше 45 минут, которую мы просто проигнорировали, оставив его на поле. У нас семь игроков пострадали от ковида, другие получили травмы. Не время выводить из строя одного из лучших полузащитников в мире, потому что он устал. Поэтому мы оставили его в игре».
Канте в матче против «Вулверхэмптона» (0:0) провел на поле весь матч, хотя это была его первая игра после трамы.
30-летний француз получил растяжение в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:0), который проходил 23 ноября, и восстанавливался около трех недель.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/premier-league/chelsea-tuchel-reconnait-avoir-ignore-les-consignes-de-son-staff-medical-sur-kante_AV-202112200284.html
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