Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» хочет заключить новый контракт с Бернарду Силвой

22:22
Теги:

«Манчестер Сити» планирует подписать новое соглашение с полузащитником Бернарду Силвой.

Как сообщает Goal.com, в английском клубе довольны игрой футболиста и готовы вознаградить его новым соглашением с повышением оклада. Руководство готово увеличить заработную плату Силвы до 300 тысяч фунтов в неделю, примерно 350 тысяч евро.

Действующий контракт 27-летнего португальца с «Сити» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне АПЛ Силва провел 17 матчей, записав на свой счет семь голов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
В бундестаге прокомментировали высылку российских дипломатов из ФРГ
0
Реклама