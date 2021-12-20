«Манчестер Сити» хочет заключить новый контракт с Бернарду Силвой

«Манчестер Сити» планирует подписать новое соглашение с полузащитником Бернарду Силвой.

Как сообщает Goal.com, в английском клубе довольны игрой футболиста и готовы вознаградить его новым соглашением с повышением оклада. Руководство готово увеличить заработную плату Силвы до 300 тысяч фунтов в неделю, примерно 350 тысяч евро.

Действующий контракт 27-летнего португальца с «Сити» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне АПЛ Силва провел 17 матчей, записав на свой счет семь голов.